Pub

O avançado emprestado pelo FC Porto ao Besiktas marcou o golo da vitória por 2-1 na final com o Egito

Os Camarões sagraram-se este domingo campeões africanos ao vencerem o Egito por 2-1, na final da Taça das Nações Africanas, que se realizou no Gabão.

O avançado Aboubakar foi o herói dos Camarões ao marcar aos 88 minutos o golo do triunfo.

O jogador cedido pelo FC Porto ao Besiktas entrou ao intervalo quando a sua seleção perdia por 1-0, tendo o golo egípcio sido apontado por Elneny, médio do Arsenal.

O defesa N"Koulou (Lyon) empatou aos 59 minutos, tendo Aboubakar feito rebentar a festa dos Camarões, que conquistaram o quinto título de campeões africanos.

Aliás, os leões indomáveis são a segunda seleção com mais títulos africanos, apenas superados precisamente pelo Egito, que soma sete troféus.

Os Camarões vão desta forma participar na Taça das Confederações, que se realiza no próximo verão na Rússia, integrando o grupo B com Alemanha, Austrália e Chile. Refira-se que Portugal integra o grupo A, com Nova Zelândia, México e Rússia