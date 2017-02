Pub

Leões indomáveis vão discutir o título com o Egito, depois da vitória sobre o Gana, por 2-0

Os Camarões venceram o Gana, por 2-0, e apuraram-se para a final da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2017), a sétima da sua história, tendo marcado duelo com o Egito.

Em Franceville, no Gabão, Michael Ngadeu-Ngadjui, aos 72 minutos, e Bassogo, aos 90+3, fizeram os golos do triunfo dos Camarões, que já venceram a prova por quatro vezes, a última em 2002.

A final entre Camarões e Egito está agendada para domingo, às 19:00 (horas de Lisboa), em Libreville, capital do Gabão. Na quarta-feira, na primeira meia-final, o Egito bateu o Burkina Faso, do português Paulo Duarte, por 4-3 no desempate por penaltis, após o empate 1-1 registado no final do prolongamento.