A Câmara Municipal de Guimarães aprovou esta quinta-feira a oferta de bilhete e de viagem a 564 idosos residentes no concelho, para assistirem ao jogo de domingo que opõe o Vitória de Guimarães ao Benfica

Os cerca de 10 mil bilhetes à venda em Guimarães para o primeiro jogo oficial da época 2017/18 não esgotaram até agora e a autarquia vimaranense apresentou hoje, em reunião de Câmara, uma proposta trabalhada em conjunto com o Vitória, que foi aprovada pelos 11 vereadores presentes, com cinco abstenções.

A oferta do jogo entre vitorianos e 'encarnados' contemplava até 1.000 idosos, mas a Câmara recebeu 564 inscrições, com o vereador responsável pelo pelouro do desporto, Amadeu Portilha, a referir que o custo da medida ronda os 14 mil euros - inclui bilhetes de 21 euros (há também de 16 e de 26) e transporte.

O responsável municipal acrescentou que a ideia surgiu do "facto dos bilhetes não estarem todos vendidos" e da "proximidade" do Estádio Municipal de Aveiro (dista 120 quilómetros de Guimarães).

Vitória de Guimarães e Benfica, que anunciou, a 25 de julho, ter os seus ingressos esgotados, defrontam-se na 39.ª edição da Supertaça Cândido Oliveira, em jogo agendado para sábado, às 20:45.