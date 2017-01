Pub

A época de 2017 de MotoGP começa a 26 de março no Qatar e termina a 12 de novembro em Espanha. O calendário definitivo foi divulgado esta segunda-feira pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O calendário do Campeonato do Mundo de velocidade inclui 18 etapas e vai contar na categoria Moto2 com o piloto português Miguel Oliveira, que, no seu segundo ano no escalão intermédio, vai competir com uma moto oficial da KTM. Em Moto GP, o principal alvo a abatar será Marc Marquez (Honda), que reconquistou o título mundial em 2016.

A temporada, que regista apenas pequenos retoques de datas em relação à anterior, abre a 26 de março novamente com uma prova noturna no Circuito de Losail, no Qatar, e encerra a 12 de novembro em Valência, no Circuito Ricardo Tormo.

- Calendário de 2017:

26 mar: GP do Qatar, Losail.

09 abr: GP da Argentina, Termas de Rio Hondo.

23 abr: GP das Américas, Austin (EUA).

07 mai: GP de Espanha, Jerez de la Frontera.

21 mai: GP de França, Le Mans.

04 jun: GP de Itália, Autódromo de Mugello.

11 jun: GP da Catalunha, Montmeló (Espanha).

25 jun: GP da Holanda, Assen.

02 jul: GP da Alemanha, Sachsenring.

06 ago: GP da Republica Checa, Brno.

13 ago: GP da Áustria, Red Bull Ring-Spielberg.

27 ago: GP da Grã-Bretanha, Silverstone.

10 set: GP de San Marino, Misano-Marco Simoncelli.

24 set: GP de Aragão, Motorland Aragón, Alcañiz (Espanha).

15 out: GP do Japão, Motegi.

22 out: GP da Austrália, Phillip Island.

29 out: GP da Malásia, Sepang.

12 nov: GP da Comunidade Valenciana, Circuito Ricardo Tormo, Valência (Espanha).