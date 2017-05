Pub

Carreño Busta ganhou a Robredo por 7-6(5) e 7-5, esta quarta feira, no Clube de Ténis do Estoril.

O veterano Tommy Robredo, de 35 anos, e atual 278 da lista mundial, dificultou a tarefa ao compatriota Pablo Carreño Busta, nove anos mais novo e com ranking muito superior (21.ª ATP). Busta, o primeiro cabeça de série da 3.ª edição do Millennium Estoril Open e finalista vencido de 2016, teve de se aplicar para vencer, por 7-6(5) e 7-5, esta quarta-feira no Clube de Ténis do Estoril.

Pablo Carreño, que este ano já disputou a final do torneio do Rio de Janeiro às meias finais em Buenos Aires, São Paulo e Indian Wells, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do duelo entre Gastão Elias e Nicolas Almagro, o atual detentor do troféu.