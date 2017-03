Pub

Juiz de Setúbal vai dirigir o FC Porto-Nacional, Jorge Sousa volta a arbitrar o Sporting, depois do dérbi, na receção ao Vitória de Guimarães

Duas nomeações surpresa por parte do Conselho de Arbitragem. Bruno Paixão, que tem um longo historial de polémica com o FC Porto, regressa ao Dragão... quase nove anos depois. Desta feita vai dirigir o FC Porto-Nacional, em abril de 2008 apitou uma vitória dos azuis e brancos de Jesualdo Ferreira por 2-0, bis de Lisandro López, frente a uma equipa do Benfica em cujo onze constavam Rui Costa e Nuno Gomes. O treinador dava pelo nome de... Fernando Chalana.

Jorge Sousa também vai ter um teste de fogo, pois o árbitro internacional foi muito criticado pelos leões depois do dérbi da Luz desta temporada. Agora estará na receção dos verdes e brancos ao Vitória de Guimarães.

Refira-se que no Feirense-Benfica vai estar o também internacional Artur Soares Dias.



Eis a lista de nomeações:



FC Porto-Nacional, Bruno Paixão (Setúbal)

Feirense-Benfica, Artur Soares Dias (Porto)

Sporting-V. Guimarães, (Porto)

Sp. Braga-Arouca, Rui Costa (Porto)

Moreirense-Boavista, Hugo Miguel (Lisboa)

Belenenses-Chaves, Manuel Mota (Braga)

Estoril-Rio Ave, Carlos Xistra (Castelo Branco)

P. Ferreira-Tondela, Rui Oliveira (Porto)

Marítimo-V. Setúbal, Gonçalo Martins (Vila Real)