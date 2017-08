Pub

Médio do Sporting foi chamado esta segunda-feira aos trabalhos da seleção nacional, devido a lesão do benfiquista Pizzi.

Sai Pzzi, entra Bruno Fernandes: devido a limitações físicas do benfiquista, o médio do Sporting foi convocado pela primeira vez para os trabalhos seleção nacional AA - que na quinta-feira defronta as Ilhas Faroé, no Estádio do Bessa, e no domingo joga em Budapeste diante da Hungria.

"Pizzi, médio do SL Benfica, apresentou-se na concentração da equipa nacional mas foi dado como inapto pelos especialistas da Unidade de Saúde e Performance e não fará parte do grupo escolhido para estes dois desafios de apuramento para o Mundial 2018", explica a Federação Portuguesa de Futebol, no mesmo comunicado em que anuncia a chamada de Bruno Fernandes.

O médio, de 22 anos, contratado este verão pelo Sporting ao Sampdoria (Itália), tem sido uma das figuras da equipa leonina neste início de época. O selecionador nacional, Fernando Santos, já reconhecera, ao anunciar a convocatória para os jogos da fase de qualificação europeia para o Mundial 2018, que a sua chamada à "equipa das quinas" estaria para breve. "Tanto o Bruno como o Ricardo [Pereira, lateral-direito do FC Porto] são jogadores que estão à porta e que um dia acabam por entrar", disse, então, o técnico.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Depois de se iniciarem o estágio esta segunda-feira, os jogadores da seleção nacional começam os treinos de preparação dos jogos com Ilhas Faroé e Hungria na terça-feira, Cidade do Futebol, em Oeiras