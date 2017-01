Pub

Juiz volta a apitar um clube grande depois do polémico Benfica-Sporting que motivou várias queixas por parte do clube de Alvalade

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol indicou o internacional Jorge Sousa para a receção do FC Porto ao Rio Ave, no sábado, enquanto, no mesmo dia, João Pinheiro vai dirigir a visita do Sporting ao Marítimo.

Já no domingo, Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal, estará no Benfica-Tondela.

O primeiro jogo da segunda volta do campeonato, que vai opor Paços de Ferreira e Moreirense, na sexta-feira, vai ser arbitrado por Manuel Mota.

Sexta-feira, 20 jan:

Paços de Ferreira -- Moreirense, Manuel Mota (AF Braga).

Sábado, 21 jan:

FC Porto - Rio Ave, Jorge Sousa (AF Porto).

Marítimo -- Sporting, João Pinheiro (AF Braga).

Arouca -- Boavista, Hugo Miguel (AF Lisboa).

Domingo, 22 jan:

Feirense - Estoril-Praia, Carlos Xistra (AF Castelo Branco).

Benfica - Tondela, Bruno Esteves (AF Setúbal).

Belenenses - Vitória de Guimarães, João Capela (AF Lisboa).

Sporting de Braga -- Vitória de Guimarães, Fábio Veríssimo (Leiria).

Segunda-feira, 23 jan:

Chaves -- Nacional, Tiago Antunes (AF Coimbra).