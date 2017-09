Pub

O comentador reagiu ao anúncio de Bruno de Carvalho, que o irá processar devido a um artigo de opinião referente ao caso dos incidentes no túnel de Alvalade

Bruno de Carvalho anunciou, em entrevista à Sporting TV, que irá processar o comentador da SIC Rui Santos. Na origem do processo está um artigo de opinião em que o comentador afirma que o presidente do Sporting deve ser castigado no caso dos incidentes no túnel de Alvalade.

Na edição de terça-feira do programa Tempo Extra, da Sic Noticias, o comentador reagiu ao anúncio de Bruno de Carvalho, afirmando que o presidente do Sporting "tem uma noção completamente errada daquilo que é o exercício presidencial", adiantando ainda que este era um caso em que Bruno de Carvalho "precisa de um médico, precisa de se tratar".

No artigo, publicado no Record, a 19 de novembro de 2016, Rui Santos defende que o líder leonino deve ser castigado "porque - tratando-se de cuspo ou não - aquele comportamento de Bruno de Carvalho configura 'lesão da honra e reputação', pelo que, considerando eventuais e prováveis ofensas, o presidente dos leões não conseguirá evitar o castigo, como pretende. Um castigo previsivelmente leve (inferior a três meses de suspensão) ".

Bruno de Carvalho acabou mesmo por ser suspenso por seis meses devido ao que ficou conhecido como caso do túnel de Alvalade; o presidente do Arouca foi castigado com 20 meses. O presidente do Sporting e Carlos Pinho cruzaram-se nos corredores de acesso aos balneários de Alvalade, após o final do jogo Sporting - Arouca, a 6 de novembro de 2016, com o líder leonino a expelir o fumo do seu cigarro eletrónico na direção de Carlos Pinho, gerando uma grande confusão.