Presidente do Sporting apresentou condolências à família do adepto italiano morto, Marco Ficini

O presidente do Sporting lamentou hoje a morte de um adepto 'leonino', de nacionalidade italiana e de 41 anos, junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, horas antes do dérbi da I Liga de futebol com o Benfica.

"É com imensa tristeza que me sinto hoje. O dia que devia ser de festa e de mais um grande espetáculo de futebol, fica marcado pela morte de um adepto do Sporting. Quero, em primeiro lugar, apresentar as minhas sentidas condolências à família e amigos de Marco Ficini", escreveu Bruno de Carvalho, na sua página oficial no Facebook.

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.

"Em segundo lugar, quero reforçar novamente o que já disse na passada segunda-feira na Sporting TV. É necessário que os nossos adeptos tenham um comportamento digno da grandeza do Sporting, que não entoem cânticos que ofendam a memória de ninguém e que mostremos a elevação e grandiosidade do nosso clube, sem nos rebaixarmos a quem não sabe estar no futebol", rematou Bruno de Carvalho.

Antes, já Sporting e Benfica tinham lamentado esta morte, tendo os 'encarnados' também apelado ao bom comportamento dos seus adeptos.

"O Benfica reitera o seu forte apelo ao necessário respeito e moderação entre todos os adeptos do futebol, pedindo que esta noite todos saibamos dar uma resposta que preserve os valores da sã convivência e rivalidade em nome de duas instituições que tanto têm honrado o país e o futebol português", acrescenta o emblema das 'águias', na nota assinada pela direção do clube.

Sporting, terceiro classificado com 63 pontos, e Benfica, líder com mais oito, defrontam-se hoje, a partir das 20:30, em jogo da 30.ª jornada da I Liga, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num dérbi que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

A ocorrência foi já entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.

O atropelamento mortal ocorreu ao início da madrugada, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, tendo a PSP sido chamada ao local pelas 02:40 depois de alertada para a existência de confrontos.

A oficial de serviço do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que as autoridades estão a investigar o atropelamento e fuga sem prestação de socorro, não tendo ainda dados sobre o veículo.

A polícia encontrou no local apenas o corpo da vítima e diz ter "dados contraditórios sobre as preferências clubísticas" do homem italiano encontrado morto.

Segundo o Correio da Manhã, que noticiou a morte, o homem teria ligações ao clube italiano Fiorentina e seria também adepto do Sporting, acrescentando que teria estado envolvido em confrontos entre claques rivais, que terão começado com o arremesso de pedras e culminado com o atropelamento e fuga.