Encontro esta manhã para analisar "situação atual do futebol português"

O presidente do Sporting reuniu-se esta quarta-feira com o homólogo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em encontro que terá iniciado às 09:30, disse fonte oficial do clube de Alvalade.

Numa mensagem enviada à agência Lusa, a mesma fonte adianta que esta reunião entre Bruno de Carvalho, que solicitou o encontro, e Fernando Gomes decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Em cima da mesa está a "análise da situação atual do futebol português", acrescentou a fonte.