O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, deu esta quarta-feira os parabéns ao líder da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, pela escolha para vice-presidente da UEFA.

"Os meus parabéns a Fernando Gomes, que acaba de ser eleito vice-presidente da UEFA e presidente do Conselho de Administração da empresa que vai gerir a 'Champions League'. É o primeiro português da história a chegar ao cargo", lê-se numa mensagem na página oficial de Bruno de Carvalho no Facebook.

Gomes, de 65 anos, tornou-se esta quarta-feira no primeiro português a chegar à vice-presidência da UEFA, nos 63 anos de história do organismo, numa equipa que integra ainda o sueco Karl-Erik Nilsson, nomeado primeiro vice-presidente, o alemão Reinhard Grindel, o ucraniano Grigoriy Surkis e o espanhol Ángel María Villar.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, atribuiu a Fernando Gomes a pasta do relacionamento com os clubes e vai colocá-lo na presidência do Conselho de Administração que vai gerir a Liga dos Campeões.