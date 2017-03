Pub

O técnico português vai treinar os portugueses Fortuna e Mesca no clube cipriota

O treinador português Bruno Baltazar vai orientar o AEL Limassol até ao final da temporada, anunciou na quarta-feira clube em que alinham os futebolistas portugueses Núrio Fortuna e Mesca, quinto classificado do campeonato cipriota.

O contrato do treinador, de 39 anos, prevê ainda a opção de extensão do acordo por mais um ano no clube, que ainda se mantém na Taça de Chipre, na qual defronta a 05 de abril o 'líder' APOEL na primeira mão dos quartos de final.

Três dias antes, terá o primeiro desafio oficial como técnico dos cipriotas na visita ao Anorthosis, de Filipe Oliveira, Pelé e Caló.

Baltazar esteve esta temporada aos comandos do Olhanense, do qual saiu depois de três vitórias em 14 jogos, depois de em 2015/16 ter sido adjunto de Sabri Lamouchi no Al Jaish, do Qatar.

Antes, tinha passado por Casa Pia, Atlético ou Sintrense como técnico principal, além de ter trabalhado como treinador adjunto na seleção das Filipinas.