O clube de futebol dinamarquês anunciou ter identificado os adeptos que atiraram ratos mortos aos jogadores do Copenhaga banindo-os do estádio por um ano

O clube de futebol dinamarquês Brondby anunciou esta sexta-feira ter identificado os adeptos que atiraram ratos mortos aos jogadores do Copenhaga, no 'dérbi' entre as duas formações a 17 de abril, banindo-os do estádio por um ano.

Os adeptos identificados pelo segundo classificado da liga dinamarquesa terão ainda de pagar, cada um, uma multa de cinco mil coroas, cerca de 672 euros, por quebrarem as regras de comportamento em recintos desportivos durante o 'dérbi', que terminou com a vitória forasteira do 'líder' Copenhaga (1-0).

Na segunda parte da partida, decidida com um golo do esloveno Benjamin Verbic (65 minutos), os adeptos locais arremessaram vários ratos mortos na direção do lateral Ludwig Augustinsson, que se preparava para executar um pontapé de canto.

A equipa da capital, que foi adversária do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, aumentou nesse jogo para 13 os pontos de vantagem sobre o rival quando faltam seis jornadas para o final do 'play-off' de apuramento do campeão.