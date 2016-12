Pub

Em causa críticas do treinador Costinha

A direção da Académica lamentou na sexta-feira a reação do presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, que condenou as declarações de Costinha sobre as arbitragens e pediu castigo severo para o treinador.

Em causa estão declarações do técnico da 'briosa' no lançamento do jogo de sexta-feira dos com o Sporting B, que os 'estudantes' venceram por 1-0, na 20.ª jornada da II Liga. Na altura, Costinha, referindo-se ao encontro anterior, na visita ao Vitória de Guimarães B (derrota por 2-1), disse que "não foi uma arbitragem, foi ladroagem".

"Se o senhor Luciano Gonçalves tivesse visto o jogo, estaria hoje verdadeiramente preocupado com a arbitragem", reagiu a Académica, em comunicado, colocando-se à disposição da APAF "para apresentar os casos que julga merecedores de atenção, incluindo a arbitragem do último jogo em Guimarães".

A direção do clube dos 'capas negras' acrescentou que "não coloca em causa a idoneidade dos árbitros, não julga nem condena de antemão, mas como também não considera todas as arbitragens casos de sucesso, pretende no local próprio e pessoalmente apresentar as suas versões".

No comunicado, a Académica desejou que 2017 seja um ano de "arbitragens competentes e com as autoridades a fiscalizarem os casos 'de polícia' que sejam merecedores de investigação".

"O que também se deseja para 2017 é que as instituições mudem para melhor e sejam notícia pela positiva, pela transparência nas suas atuações e livres de condenações", referiu a nota do clube.

Na sexta-feira, Luciano Gonçalves confirmou que a APAF, em conjunto com o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), fez seguir as declarações de Costinha para o Conselho de Disciplina (CD).

"Vamos esperar que [o CD] atue em conformidade e aplique um castigo que seja digno destas declarações, que não se compreendem. É difícil perceber como é que no futebol profissional existam pessoas com responsabilidade tão grande a terem este tipo de declarações", disse à agência Lusa.

Luciano Gonçalves frisou que os árbitros irão ser sempre, até para bem do futebol, alvo de críticas, mas apelou a que "sejam construtivas e que não coloquem em causa a seriedade e a honorabilidade, nem levantem suspeições".