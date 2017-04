Pub

Com marcas fenomenais para a sua idade, Brianna Lyston mostra-se ao mundo no palco onde Usain Bolt se lançou para a ribalta

A comparação mais justa seria com Shelly-Ann Fraser-Pryce ou Elaine Thompson, velha e nova rainhas da velocidade na Jamaica. Contudo, pela impressão que deixa ao correr (dominadora e distante das demais) e pelo palco onde se apresentou ao mundo, Brianna Lyston é a "menina Bolt": tem 12 anos e desponta como a nova estrela do atletismo da nação caribenha.

A associação Usain Bolt - triplo campeão olímpico de 100 e 200 metros, recordista mundial de ambas as distâncias e maior vedeta do atletismo neste século - começou a correr o globo depois de Brianna ter espantado a Jamaica, no fim de semana, com os tempos alcançados na principais competição entre escolas do país (2017 Boys and Girls Championships). A rapariga, de 12 anos, aluna da St. Jago High School, de Spanish Town (segunda maior cidade jamaicana), conquistou os títulos de 100 e 200 metros, com registos bem abaixo da média para a sua idade. E fê-lo no mesmo palco onde Bolt conquistou a sua primeira medalha em provas nacionais: prata nos 200 metros, em 2001, com 22,04 segundos (tinha 14 anos, idade com que deixou os outros desportos que praticava e se focou exclusivamente no atletismo).

Brianna Lyston brilhou na final de 200m, da classe quatro (menores de 13 anos), concluída com o tempo recorde de 23,72 segundos, 0,88 de avanço sobre a segunda classificada, Oneika McAnnuff. O registo é fenomenal para uma menina de 12 anos: ficou a 2,38 segundos do recorde mundial da distância, fixado pela britânica Florence Griffith-Joyner nos Jogos Olímpicos de 1988, e teria sido suficiente para garantir o 7.º lugar na final dos mundiais de sub-20 de 2016 (diante de velocistas seis ou sete anos mais velhas).

Porém, Brianna, primeira atleta a correr os 200 metros abaixo dos 24 segundos nos Boys and Girls Championships jamaicanos, até já fizera melhor nas meias-finais da distância: completou a sua eliminatória em 23,46 mas a velocidade do vento não permitiu que o recorde fosse reconhecido. No fim de semana, ganhou também a competição de 100 metros, com uma marca de 11,86 segundos, 0,22 de vantagem sobre a segunda classificada, Danae Nembhard.

A estrela da "menina Bolt" ganha contornos cada vez mais dourados. E, sendo ainda demasiado jovem para Tóquio 2020, não falta quem lhe anteveja a glória olímpica em 2024, seguindo os exemplos das compatriotas Shelly-Ann Fraser--Pryce (tricampeã mundial de 100m, conquistou seis medalhas olímpicas na velocidade entre 2008 e 2016) e Elaine Thompson (ouro nas duas distâncias no Rio 2016).

No entanto, mais do que Fraser-Pryce e Thompson, a bitola de Lyston é mesmo Usain Bolt. Afinal, ela tornou-se famosa em 2015, quando, com 10 anos, ganhou os 300m dos Caribbean Union Teachers Championships, em Trinidad e Tobago, em 42,21 segundos, um tempo mais de um segundo mais rápido do que o do vencedor masculino. Por isso, pode continuar a seguir o rasto do homem mais rápido do mundo.