O futebolista brasileiro, de 21 anos, recebeu autorização do FC Barcelona para não treinar esta terça-feira, com o objetivo de concluir o empréstimo ao Nice, anunciou o clube catalão

"O Marlon não está a treinar com a permissão do clube, enquanto aguarda a conclusão do empréstimo ao Nice", anunciou o FC Barcelona, clube em que alinham os internacionais portugueses Nelson Semedo e André Gomes.

Segundo a imprensa catalã, o atleta brasileiro deve ser emprestado por duas temporadas ao clube francês, ficando o FC Barcelona com a opção de recuperá-lo no final do primeiro ano.

Marlon Santos, de 1,82 metros e 80 quilos, jogava no Fluminense antes de se juntar ao FC Barcelona, em 2016.

O brasileiro fez a sua estreia em novembro de 2016, frente ao Celtic (2-0), num jogo da Liga dos Campeões e marcou presença nas últimas duas jornadas da Liga Espanhola, na temporada 2016/2017.