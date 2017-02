Pub

"Não consegui conter as lágrimas porque recebi insultos racistas das bancadas durante os 90 minutos"

O futebolista brasileiro Everton Luiz deixou o campo em lágrimas no último jogo da sua equipa, o Partizan de Belgrado, este domingo, após mais um incidente racista no futebol europeu: os adeptos do clube rival, o Rad, imitaram sons de macaco de cada vez que o jogador tocava na bola.

"Não consegui conter as lágrimas porque recebi insultos racistas das bancadas durante os 90 minutos. Mas fiquei, sobretudo, chocado com a atitude dos jogadores adversários, que em vez de acalmar a situação apoiaram esse tipo de comportamento", disse o brasileiro a um canal de TV sérvio, citado pela Globo.

No final do jogo, que o Partizan venceu, o jogador foi mesmo em direção aos adeptos adversários para pedir contas, respondendo também com um gesto insultuoso, gerando grande confusão. Everton Luiz acabou por levar um amarelo.

Os jogadores do clube adversário foram bater palmas aos adeptos minutos depois.