O avançado brasileiro Alexandre Pato trocou esta terça-feira o Villarreal, da liga espanhola, pelo Tianjin Quanjian, do campeonato chinês, numa transferência avaliada em quase 20 milhões de euros.

O internacional brasileiro, de 27 anos, escreveu na rede social Twitter que "está feliz" por se juntar ao Quanjian, clube recentemente promovido à Superliga da China. Ao serviço do Villarreal, Pato marcou seis golos, num total de 24 jogos disputados esta época. Na Europa, o brasileiro alinhou ainda pelos italianos do Milan e os ingleses do Chelsea, onde fez apenas dois jogos.

Esta é mais uma transferência milionária da Europa para a liga chinesa - por um valor estimado de cerca de 20 milhões de euros. No Quanjian alinha ainda o médio belga Axel Witsel, contratado no mês passado aos russos do Zenit por 50 milhões de euros O ex-benfiquista foi a terceira contratação mais cara de sempre na China.

No país asiático jogam também três habtuais titulares da seleção do Brasil - Gil (Shandong Luneng), Paulinho (Guangzhou Evergrande) e Renato Augusto (Beijing Guoan) -, tal como o avançado Hulk, ex FC Porto, que joga no Shanghai SIPG, conjunto orientado pelo português André Villas-Boas.