Pub

A seleção portuguesa, campeã europeia no Euro2016, mantém o oitavo lugar na lista da FIFA.

A seleção do Brasil está de volta ao topo do ranking da FIFA. Há sete anos que a canarinha não era a seleção número 1 da lista mundial. Com Tite no leme os brasileiros venceram oito jogos seguidos e passaram à frente da Argentina (2.ª). Portugal mantém o 8.º lugar.

A seleção brasileira não liderava o ranking desde que foi eliminada no Mundial de África do Sul, em 2010. O Brasil é o país que mais tempo passou na liderança, entre 1994 e 2006.

A seleção portuguesa, campeã europeia no Euro2016, mantém o oitavo lugar na lista da FIFA.

Ranking FIFA, abril de 2017

1- Brasil

2- Argentina

3- Alemanha

4- Chile

5- Colômbia

6- França

7- Bélgica

8- Portugal

9- Suíça

10- Espanha