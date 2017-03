Pub

Os canarinhos bateram o Paraguai por 3-0

O Brasil, único totalista em fases finais, tornou-se esta terça-feira o primeiro país a juntar-se à anfitriã Rússia na fase final do Mundial de futebol de 2018, face ao desaire (2-1) do Uruguai com o Peru, em Lima.

Concluída a 14.ª jornada da zona sul-americana, os 'canarinhos', que bateram o Paraguai por 3-0, somam 33 pontos, contra 24 de Colômbia e 23 de Uruguai e Chile, todos também em zona de qualificação direta, e 22 da Argentina.

Mesmo perdendo os últimos quatro jogos, o Brasil já só pode ser ultrapassado por três seleções, uma vez que o Uruguai e a Argentina ainda se defrontam, precisamente na próxima jornada, a 30 de agosto.

O selecionador do Brasil de futebol, Tite, agradeceu, durante uma conferência de imprensa, ao "Pai do céu" pela qualificação da equipa 'canarinha' para Mundial2018.

"Obrigado, Pai do céu", afirmou o selecionador durante a conferência de imprensa que se seguiu à vitória, por 3-0, sobre o Paraguai, durante a qual soube do triunfo do Peru frente ao Uruguai (2-1), que acabou por qualificar a 'canarinha'.

Antes de saber que o Brasil se tinha tornado a primeira seleção a qualificar-se, juntando-se à anfitriã Rússia, Tite considerou que as oito vitórias consecutivas da seleção brasileira são o resultado de um "grande trabalho de equipa, que junta a equipa técnica, os jogadores e o departamento médico".

A fase final do Mundial2018 realiza-se de 14 de junho a 15 de julho, com cinco seleções de África, quatro ou cinco da Ásia, 13 da Europa, três ou quatro da CONCACAF, nenhuma ou uma da Oceânia e quatro ou cinco da América do Sul, além da seleção anfitriã, a Rússia.