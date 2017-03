Pub

Arouca com Manuel Machado continua sem vencer, bracarenses subiram ao quarto lugar, embora com mais um jogo do que o V. Guimarães

O Sporting de Braga regressou às vitórias, ao bater em casa o Arouca, por 3-1, em jogo da 24ª jornada da I Liga. A equipa de Jorge Simão quebrou um jejum de seis jogos sem ganhar (três empates e três derrotas). Para o Arouca, foi a quarta derrota consecutiva e a terceira de Manuel Machado.

Os minhotos adiantaram-se no marcador por Rui Fonte, aos 12 minutos, mas Mateus restabeleceu a igualdade aos 17. Na segunda parte, o Sporting de Braga arrancou para a vitória, com mais um golo de Rui Fonte (69'), com Battaglia a estabelecer o 3-1 final aos 73'.

O Sporting de Braga subiu ao quarto lugar, restando saber se provisoriamente ou não. O Vitória de Guimarães terá de ganhar em Alvalade este domingo para voltar a ocupar essa posição. Já o Arouca mantém o 12º lugar, podendo ser alcançado ou ultrapassado pelo Feirense, caso empate ou derrote o Benfica e alcançado pelo Paços de Ferreira, que este domingo recebe o Tondela.