O guarda-redes do Arouca contraiu uma lesão, entorse com fratura no maléolo externo, no passado domingo frente ao marítimo, e falhará o resto da época

O guarda-redes Rafael Bracali, do Arouca, lesionou-se no jogo de domingo, da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em casa do Marítimo, e vai ser submetido a uma cirurgia no sábado.

O brasileiro caiu sobre o pé direito após o salto para uma defesa, no decorrer da segunda parte do jogo com os insulares, e deu, de imediato, indicações para ser substituído.

Na manhã desta terça-feira, e de acordo com informação da direção do clube à Agência Lusa, os exames médicos confirmaram o pior cenário: a entorse, com fratura no maléolo externo, obriga a uma operação e a recuperação ronda os dois meses.

Bracali, que tem mais dois anos de contrato com o Arouca, foi o guarda-redes titular na época passada e na presente temporada participou em 23 jogos.

Esta é a segunda lesão que o guardião tem em 2016/2017, pois já em janeiro esteve duas semanas a recuperar de uma mazela no cotovelo.