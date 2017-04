Pub

Os Boston Celtics, melhores da Conferência Este na fase regular, ficaram na terça-feira à noite a dois desaires de serem eliminados na primeira ronda dos 'play-offs' da NBA (liga norte-americana de basquetebol), ao perderem o segundo encontro com os Chicago Bulls.

Depois de já terem perdido a primeira partida, os Celtics voltaram a ser batidos em casa pelos Bulls, oitavos do Este, por 111-97, com Jimmy Butler (22 pontos) e Rajon Rondo (11 pontos, 14 assistências e nove ressaltos) em destaque. Nos Celtics, Isaiah Thomas - abalado no fim-de-semana pela notícia da morte da irmã, num acidente de viaçãol - voltou a ser o melhor marcador, com 20 pontos.

Os Bulls terão agora dois encontros em casa para tentarem fechar a qualificação para as meias-finais do Este. A confirmar-se, será algo histórico: só por duas vezes é que o primeiro classificado da Conferência Este foi afastado logo na ronda inaugural dos 'play-offs': aconteceu com os Miami Heat (perante os New York Knicks, 3-2) em 1999, e com os Chicago Bulls (ante os Philadelphia 76ers, 4-2) em 2012. No Oeste também só ocorreu por três vezes, a últimas das quais em 2007.

De resto, nos outros jogos de terça-feira (já madrugada desta quarta-feira em Portugal continental), os Toronto Raptors, terceiros do Este, igualaram a eliminatória frente aos Milwaukee Bucks, sextos, ao vencerem em casa o segundo jogo, por 106-100. Kyle Lowry esteve em destaque, com 22 pontos, incluindo o triplo que conseguiu a 10 segundos do fim, que fez o resultado final. Nos canadianos, DeMar DeRozan acrescentou 23 pontos, enquanto o grego Giannis Antetokounmpo marcou 24 pontos e conseguiu 15 ressaltos, números insuficientes para dar o triunfo aos Bucks.

E, por fim, os Los Angeles Clippers, quartos do Oeste, também igualaram a eliminatória, ao vencerem em casa os Utah Jazz, por 99-91, liderados por Blake Griffin (24 pontos) e DeAndre Jordan (18 pontos e 15 ressaltos).