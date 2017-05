Pub

Isaiah Thomas voltou a fazer uma grande exibição e a comandar os Celtics na 'negra' diante dos Washington Wizzards (115-105)

Os Boston Celtics qualificaram-se na madrugada desta terça-feira para a final da Conferência Este, onde vão defrontar os Cleveland Cavaliers, ao eliminarem no sétimo jogo os Washington Wizzards por 115-105.



Isaiah Thomas, base dos Celtics com apenas 1,75m, voltou a evidenciar-se ao registar 29 pontos e 12 assistências

Refira-se que do lado de Washington, Bradley Beal fez uma grande exibição ao marcar 38 pontos com John Wall a fazer um duplo duplo (18 pontos e 11 assistências).

O jogo começou bem para a equipa da casa com os Celtics rapidamente a chegarem aos 10-2, mas um parcial de 0-10 recolocou os visitantes no encontro.

Só no início do último período uma das equipas se superiorizou de uma forma folgada no marcador com os Celtics a atingirem uma dezena de pontos à maior.