O outro indivíduo suspeito tem 28 anos e é alemão

O indivíduo detido na sequência do ataque da passada terça-feira ao autocarro do Borussia Dortmund, antes do jogo com o Mónaco, para a Liga dos Campeões, tem 25 anos e é iraquiano, de acordo com fontes citadas pela DPA, a agência de notícias alemã.

O outro suspeito, que ainda não foi detido, é alegadamente um alemão de 28 anos, natural de Fröndenberg. Os dois terão ligações ao Estado Islâmico, de acordo com jornais locais.

As autoridades alemãs já confirmaram ter detido um suspeito e estar a tratar o caso como um possível ataque terrorista.

Foram feitas buscas no apartamento dos dois suspeitos e a "pista islamita é possível", disse a porta-voz da procuradoria, Frauke Koehler, devido à existência de três cartas iguais a reivindicar o ataque no qual foram usados três explosivos.

As cartas referiam-se à participação da Alemanha na coligação contra o Estado Islâmico e estão a ser analisadas.