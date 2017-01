Pub

Adversário do Benfica na Champions empatou 1-1 diante do Mainz

O Borussia Dortmund, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, desperdiçou hoje a oportunidade de ascender ao terceiro lugar da liga alemã de futebol, ao empatar 1-1 no terreno do Mainz, em jogo da 18.ª jornada da prova.

A equipa de Dortmund, que visita o estádio da Luz a 14 de fevereiro para a primeira mão dos oitavos de final da 'Champions', colocou-se em vantagem aos três minutos, com um golo de Marco Reus, mas, aos 83, Danny Latza empatou a partida.

O Borussia Dortmund, que em caso de vitória subiria ao terceiro posto, passou a somar 31 pontos, os mesmos que o Hoffenheim, que, no sábado, sofreu, na visita ao Leipzig, a sua primeira derrota (2-1) na presente edição da 'Bundesliga'.

Na terceira posição, com 32 pontos, segue o Eintracht Frankfurt, que na sexta-feira venceu o Schalke 04 por 1-0, no jogo inaugural da 18.ª jornada.

Também hoje, o Friburgo recebeu e venceu o Hertha Berlim por 2-1, com golos de Janik Haberer, aos 39 minutos, e Nils Petersen, aos 87. O golo dos visitantes foi apontado por Julian Schieber, aos 88, apenas cinco minutos depois de ter entrado em campo.

No sábado, o líder Bayern Munique e o perseguidor Leipzig mantiveram as distâncias no topo do campeonato alemão de futebol, ao imporem-se pelo mesmo resultado (2-1) no estádio do Werder Bremen e na receção ao Hoffenheim, respetivamente.