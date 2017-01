Pub

O Borussia Dortmund, clube alemão adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado sueco Alexander Isak, de 17 anos.

"O Borussia Dortmund assinou com o jovem avançado sueco Alexander Isak. O futebolista de 17 anos chega proveniente do AIK Solna e assinou um contrato de longa duração", diz o clube alemão na sua página oficial. A promessa nórdica tem sido apontada nos media como "o novo Ibrahimovic".

O diretor-desportivo do clube, Michael Zorc, salienta ainda que Isak "é um avançado de enorme talento, pretendido por muitos clubes de topo na Europa" e que o Borussia está satisfeito por ter sido o escolhido.

No início do mês, a imprensa chegou a noticiar que Benfica e Real Madrid estavam interessados no jogador.

O avançado estreou-se pelo AIK Solna aos 16 anos e desde então marcou 13 golos em 29 jogos. Há algumas semanas, Isak fez história ao ser convocado e tornar-se o mais jovem de sempre a marcar pela seleção sueca (batendo o recorde de 104 anos de Eric Dahlstrom).

O Borussia Dortmund defrontará o Benfica na próxima eliminatória da Liga dos Campeões, com a primeira mão agendada a 14 de fevereiro no Estádio da Luz e a segunda a 8 de março, em Dortmund.