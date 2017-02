Pub

Polícia de Dortmund registou 28 ocorrências, devido a engenhos explosivos, agressões e roubos

O Borussia Dortmund condenou hoje os atos de violência que foram alvo os adeptos do Leipzig, incluindo mulheres e crianças, antes do encontro entre as duas equipas no sábado, para a 19:º jornada da Liga alemã de futebol.

A polícia de Dortmund registou 28 ocorrências, devido a engenhos explosivos, agressões e roubos, na sequência dos apedrejamentos aos adeptos do Leipzig, por adeptos do Borussia, acrescentando ainda o ferimento de quatro agentes e de um cão das autoridades.

"O Dormtund condena veementemente esta violência", lê-se no sítio na Internet do adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

As autoridades deram ainda conta da necessidade de recorrer à força e a gás pimenta para prevenir danos mais graves.

"Ocorreu uma agressividade extrema pelos adeptos do Dortmund face aos seus visitantes, dirigida a qualquer pessoa identificada com o clube de Leipzig, independentemente de serem crianças, mulheres ou famílias", referiu a polícia local.

O Borussia Dortmund, que venceu o encontro por 1-0, com um golo do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, desejou hoje as rápidas melhoras para os adeptos feridos, salientando que está a gerir os acontecimentos violentos com as autoridades.