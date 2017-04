Pub

Apesar de as mudanças de treinador serem uma prática comum no Palermo, esta é a primeira do novo presidente do clube siciliano, Paul Baccaglini, que assumiu a direção no início de março

O Palermo, 19.º posicionado da Liga italiana de futebol e praticamente despromovido, anunciou o quinto treinador da presente temporada, com a chegada de Diego Bortoluzzi para o lugar do uruguaio Diego Lopez.

Diego Bortoluzzi, de 50 anos, que começou a época na equipa técnica de Francesco Guidolin nos ingleses do Swansea, depois de já ter trabalhado com o treinador no Palermo, em 2004/05, e posteriormente em 2006 e 2008, passou a maior parte da sua carreira como adjunto.

Bortoluzzi é o quinto técnico em 2016/17 do Palermo, tido como um autêntico 'cemitério' de treinadores, após o arranque dos trabalhos com Davide Ballardini, substituído ao fim de dois jogos por Roberto De Zerbi, que cedeu o seu lugar ao fim de três meses a Eugenio Corini e este, em janeiro de 2016, a Diego Lopez.

O seu antecessor, o controverso Maurizio Zamparini, que esteve na presidência do Palermo de 2002 até março do presente ano, foi responsável por ter contratado 28 treinadores, ao longo de 15 épocas.

A sete jornadas do final do campeonato italiano, o Palermo é 19.º classificado, com 15 pontos, menos oito do que o Empoli (17.º), que é o primeiro clube acima da zona de despromoção.