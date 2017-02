Pub

Em Melbourne, Austrália, a equipa do jamaicano venceu a prova e assegurou a liderança do Nitro Athletics.

O jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e 200 metros, liderou este sábado a formação Bolt All Stars à vitória na estafeta mista de 4x100 metros, numa competição em Melbourne.

Apesar de correr o segundo percurso, depois do compatriota Asafa Powell e da norte-americana Jenna Prandini, a formação do jamaicano venceu a prova e assegurou a liderança do Nitro Athletics, que vai prosseguir na próxima quinta-feira e no dia 11 de fevereiro.

"Foi uma noite fantástica, diverti-me do princípio ao fim. Todos estavam apenas a desfrutar e a apoiar os seus companheiros de equipa, fosse no salto em comprimento ou nos dardos, e isso é algo a que não estamos acostumados", referiu Bolt.

O Nitro Athletics contempla provas tradicionais e algumas alteradas para possibilitar duas horas ininterruptas de competição, entre equipas de 12 homens e 12 mulheres.