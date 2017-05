Pub

Iuri Medeiros decidiu o jogo

O Boavista venceu esta segunda-feira em casa do Vitória de Setúbal por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol, reforçando assim a nona posição da prova.

Um golo de Iuri Medeiros, aos 25 minutos, foi o suficiente para os 'axadrezados' vencerem em casa dos sadinos.

Com esta vitória, o Boavista reforçou o seu nono posto, somando agora 42 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal fecha a jornadca no 13.º lugar com 35.