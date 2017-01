Pub

Reviravolta do Boavista em Arouca começou com um golo que ninguém pôde confirmar

O Boavista ascendeu hoje provisoriamente ao oitavo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do Arouca, em encontro da 18.ª jornada.

A formação da casa adiantou-se no marcador logo aos oito minutos, pelo reforço de inverno Tomané, mas os 'axadrezados' deram a volta ao resultado, com tentos do senegalês Idris, aos 11, e de Iuri Medeiros, aos 62.

Porém, o golo de Idris deixou dúvidas, pois não foi claro que a bola tenha ultrapassado a linha de baliza. O Arouca, após consultar as imagens televisivas, protestou, mas nenhuma câmara esclareceu o lance.

Os comandados de Miguel Leal, que tinham empatado 3-3 na Luz na última ronda, passaram a somar 24 pontos, os mesmos de Desportivo de Chaves (sétimo) e Rio Ave (nono), enquanto o Arouca manteve-se com 23, caindo para 10.º.