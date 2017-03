Pub

O treinador dos axadrezados Miguel Leal na antevisão do jogo frente ao Estoril disse que a sua equipa terá de "fazer um jogo sério, dedicado e muito concentrado"

O treinador do Boavista disse esta quarta-feira que os axadrezados terão de "fazer um jogo sério" para vencer o Estoril-Praia na sexta-feira, na 26.ª jornada da I Liga de futebol, visto que o adversário está agora "mais compacto".

Na antevisão do jogo no Estoril, Miguel Leal afirmou que o o clube 'canarinho' possui "bons executantes" e tem "uma classificação que não corresponde à qualidade do seu plantel".

Os estorilistas ocupam o 15.º posto, com 21 pontos, estão na luta pela manutenção e Pedro Emanuel é o seu novo treinador.

Miguel Leal referiu que o Estoril-Praia "já teve um resultado positivo", antecipou "dificuldades" e considerou que se o Boavista, se quiser ganhar, terá de "fazer um jogo sério, dedicado e muito concentrado.

O técnico axadrezado afirmou ainda que não esperava que a equipa tivesse já 33 pontos, o que para si "é uma surpresa agradável".

"Pensei que teríamos mais algumas dificuldades", afirmou, dividindo os 'louros' com os jogadores, "que se superaram e fizeram com que a equipa m crescesse e os resultados aparecessem", destacando ainda "todo o apoio da estrutura e da massa associativa".

Miguel Leal disse que esteve muito atento ao Estoril-Praia no jogo com o Guimarães (3-3), da ronda anterior, e viu uma equipa diferente, "mais compacta, mais fechada e com algumas nuances'" do seu jogo", que obrigam a uma adaptação para se ter sucesso.

O treinador também disse que a luta por um lugar europeu não faz parte dos pensamentos da sua equipa.

"Dentro do plantel, essa discussão não existe", resumiu, salientando que a equipa persegue objetivos intermédios e o próximo passa por chegar aos 35 pontos.

"É nisso que estamos focados e este jogo permite-nos, se ganharmos, ultrapassar logo essa meta", disse.

Miguel Leal recusou a ideia de se tratar de um objetivo curto, quando ainda restam nove jornadas, explicando que pretende "dar passos seguros".

"Seria muito bonito dizer que vamos jogar para a Europa e criar ilusões. Temos que ter ambição, mas temos que perceber até onde podemos ir, se não o sonho torna-se um pesadelo", argumentou.

O treinador do Boavista disse ainda que não está "nada definido e nada discutido" sobre a construção plantel para a próxima época.

Admitiu, contudo, haver lacunas e uma delas é a ausência de uma alternativa ao médio defensivo Idris.

"É fácil de perceber isso. Para o ano temos que arranjar. Sempre que o Idris não joga tenho que andar a mudar toda a dinâmica do jogo, o que não é benéfico para uma equipa", apontou

O Boavista, 8.º classificado, com 33 pontos, joga na sexta-feira, às 20:30, em casa do Estoril-Praia, 15.º, com 21, no encontro inaugural da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.