O avançado internacional ganês assinou um contrato válido por três anos com o Eintracht Frankfurt, depois de ter rescindo com o Las Palmas, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga alemã

"Possui todas as qualidades necessárias a um futebolista. Kevin é um jogador que só pensa em ganhar", disse o treinador do Eintracht Frankfurt, o croata Niko Kovac.

Boateng, que tinha renovado em maio com o Las Palmas por mais três temporadas, anunciou na quarta-feira a rescisão do contrato com o clube espanhol, alegando motivos pessoais, com base na necessidade prosseguir a carreira mais perto da família.

O internacional ganês, natural da Alemanha, marcou 10 golos em 28 jogos pelos Las Palmas na temporada passada, tendo anteriormente representado o Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, AC Milan e Schalke 04.