Pub

Terá capacidade para 60 mil pessoas e irá custar 600 milhões de euros

O Chelsea vai construir um novo estádio e as primeiras fotos do novo recinto já foram reveladas pelo clube inglês. O projeto está já a andar, tendo sido aprovado pela Câmara de Londres, e os blues acreditam que o novo Stamford Bridge estará terminado em 2020, com um custo total de 600 milhões de euros.

O novo palco terá uma capacidade de 60 mil lugares contra os 43 mil atuais e o projeto será assinado pela empresa suíça Herzog & Meuron, responsável, entre outros, pela construção do Ninho de Pássaro, o estádio de Pequim.

Entre os vários planos para o novo recinto, o Chelsea pretende uma ligação direta ao metro, um museu moderno e mesmo um centro comercial com 10 salas de cinema, entre outras coisas.

Segundo a imprensa inglesa, os londrinos têm prevista a utilização do estádio de Wembley ou Twickenham para realizarem os jogos em casa enquanto decorrerem as obras em Stamford Bridge. Tudo dependerá de quando iniciarem as obras, pois também o Tottenham irá construir um estádio novo e já 'alugou' Wembley para a temporada 2017/2018.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.