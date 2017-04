Pub

O antigo líder da FIFA defende o antigo líder da UEFA

O suíço Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, defendeu esta sexta-feira o regresso do francês Michel Platini, antigo presidente da UEFA, suspenso por quatro anos, à liderança do organismo europeu ou mundial de futebol.

"É preciso que [Platini] regresse. Pode regressar para assumir o comando da UEFA ou da FIFA", sustentou Blatter, também suspenso por conduta antiética, em entrevista à AFP, assinalando que para que isso acontecesse seria necessária a redução da pena imposta ao francês.

Platini, de 61 anos, foi suspenso por oito anos pelo Comité de Ética da FIFA, na sequência do inquérito interno iniciado em junho de 2015, um mês após a polícia suíça ter detido sete altos dirigentes, acionando o maior escândalo de corrupção na história do futebol.

O ex-presidente da UEFA viu a pena ser reduzida para seis anos pelo órgão de recurso do organismo regulador do futebol mundial, tendo posteriormente recorrido para o Tribunal Arbirtral do Desporto (TAS), que reduziu a suspensão em mais dois anos, para um total de quatro.

"É possível reabrir o processo se forem descobertos factos novos e estamos prestes a saber se existem", afirmou Blatter, de 81 anos, assegurando mesmo dispor de elementos que podem conduzir à revisão das sanções de ambos.