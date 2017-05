Pub

Vitória por esclarecedores 4-1 em Vigo

O Real Madrid voltou à liderança do campeonato espanhol ao vencer esta quarta-feira o Celta de Vigo por 4-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo.

Quando falta apenas um jogo para o final do campeonato, o Real Madrid conseguiu vencer ontem em Vigo o jogo que tinham em atraso, afastando-se do Barcelona, agora com menos três pontos que os merengues.

Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo ao marcar mais dois golos (leva 13 nas últimas oito partidas), um em cada parte. Guidetti ainda deu emoção ao jogo, quando fez o 2-1 aos 69', mas no minuto seguinte Benzema faria o 3-1 e Toni Kroos a dois minutos do final fixou o resultado em 4-1.

Para o Real Madrid conquistar o título bastará que empate na deslocação a Málaga na derradeira jornada deste fim-de-semana.