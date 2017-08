Pub

Um bis de Robert Lewandowski, em apenas três minutos, garantiu este sábado a vitória por 2-0 do Bayern Munique, pentacampeão, na visita ao terreno do Werder Bremen, em jogo da segunda jornada da liga alemã de futebol.

Sem o português Renato Sanches entre os convocados, o Bayern inaugurou o marcador aos 72 minutos, com o internacional polaco a marcar após assistência de Kingsley Coman.

Apenas três minutos depois, Lewandowski voltou a faturar para a equipa de Carlo Ancelotti, a passe de Thomas Müller, estabelecendo o resultado final e ditando a segunda derrota do Werder Bremen.

O Bayern Munique lidera a liga alemã com seis pontos, os mesmos que o Hamburgo, que na sexta-feira se impôs ao Colónia por 3-1, no jogo que inaugurou a ronda.

O Hoffenheim, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, empatou 2-2 no terreno do Bayer Leverkusen, depois de ter chegado ao intervalo a perder por 1-0, na sequência de uma grande penalidade convertida por Wendell, aos 32 minutos.

Logo no recomeço da partida, o Hoffenheim, que a 14 de setembro recebe o Sporting de Braga na primeira jornada do Grupo C, empatou a partida com um golo de Andrej Kramaric, aos 47 minutos.

Karim Bellarabi marcou para a equipa da casa apenas dois minutos depois, e Mark Uth estabeleceu o empate final, aos 70'.

O Augsburgo conseguiu o primeiro ponto da época, ao empatar, também 2-2, na receção do Borussia Mönchengladbach.

Sem Vieirinha, lesionado, o Wolfsburgo venceu por 1-0 no terreno do Eintracht Frankfurt, com um golo de Daniel Didavi, aos 22 minutos.

O Estugarda, sem o lesionado Carlos Mané, recebeu e venceu o Mainz por 1-0, com um tento de Badstuber, aos 53 minutos, desperdiçando a oportunidade de ampliar o resultado, depois de Simon Terodde ter falhado uma grande penalidade, aos 80 minutos.

Ainda hoje, o Borussia Dortmund recebe o Hertha Berlim. A segunda jornada da liga alemã fica completa no domingo com a visita do Leipzig, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, ao terreno do Friburgo e a receção do Hannover ao Schalke 04.