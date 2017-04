Pub

Dois golos de Isco permitiram ao Real Madrid vencer, por 3-2, em Gijón e reforça a liderança da Liga espanhola. Em encontro da 32.ª jornada, os merengues estiveram a perder no jogo por duas vezes, mas deram a volta ao resultado aos 90'.

O Sp. Gijón marcou primeiro, por Duje Cop, aos 14 minutos, mas Isco empatou pouco depois (aos 17'). Só que Mikel Vesga, aos 50', voltaria a colocar os da casa em vantagem até que Álvaro Morata voltou a empatar o jogo (59'). E quando já se temia por um desaire blanco, Isco fez o 3-2 aos 90'.

Com o regressado Fábio Coentrão, até aos 57 minutos, e sem Pepe e Cristiano Ronaldo, o Real Madrid somou, assim, o 23.º triunfo, em 31 jogos. A formação madrilena tem agora 75 pontos (e menos um jogo), contra 69 do campeão FC Barcelona, que recebe ainda este sábado a Real Sociedad.

Por seu lado, o Sporting Gijón manteve-se no 18.º e antepenúltimo lugar, a cinco pontos do 17.º, o Leganés, que joga no domingo.

No outro encontro desta tarde de sábado, o Deportivo, com Luisinho e Bruno Gama até aos 63, recebeu e bateu o Málaga, sem Duda, por 2-0, com golos de Joselu e Pedro Mosquera.