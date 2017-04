Pub

Triunfo frente ao Pescara (2-0), na 32.ª jornada do Calcio deixou a equipa de Turim com oito pontos de vantagem sobre a Roma, que empatou com a Atalanta (1-1).

Gonzalo Higuaín bisou pela segunda jornada seguida e deu mais um triunfo à Juventus, desta vez frente ao Pescara, por 2-0, na Serie A, em jogo da 32.ª jornada. O argentino fez os dois golos na primeira parte (23" e 43") e deixou assim a equipa de Turim mais perto do hexacampeonato italiano.

Quando faltam disputar seis jornadas tem agora oito pontos de vantagem sobre a Roma, que este sábado não foi além de um empate (1-1) caseiro, diante da Atalanta, num jogo em que o português Mário Rui foi titular.

Já a Fiorentina de Paulo Sousa perdeu, em casa, frente ao Empoli (1-2). O ex-portista Cristian Tello ainda empatou a 25 minutos do final, mas o golo da vitória da equipa forasteira seria apontado de grande penalidade por Manuel Pasqual já depois dos 90'.

Ainda este sábado: O Cagliari goleou o Chievo Verona (4-0) e o Génova empatou com a Lazio (2-2), Também empates no Torino - Crotone (1-1) e no Palermo- Bologna (0-0) além do 2-2 no dérbi milanês.