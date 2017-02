Pub

O Mónaco isolou-se hoje na liderança da Liga francesa de futebol, ao receber e vencer o Nice por 3-0, com dois golos de Falcao para a equipa comandada por Leonardo Jardim, em jogo da 23.ª jornada.

Com Bernardo Silva a titular e João Moutinho a entrar na segunda parte, o Mónaco conseguiu, no espaço de uma semana, destacar-se dos principais rivais, após o empate no terreno do Paris Saint-Germain (1-1), no domingo.

O triunfo de hoje dos monegascos começou a ser construído na segunda metade, com Germain a fazer o primeiro golo aos 47 minutos, num lance em que a defesa do Nice se preocupou em acompanhar Falcao.

Pouco depois, aos 60, seria mesmo o internacional colombiano a marcar, mostrando que volta a recuperar a faceta de goleador de outros tempos, e aos 81, num movimento similar - com Mendy a cruzar da esquerda, fez o 3-0.

O Mónaco tem agora 52 pontos, o Nice segue com 49, enquanto o Paris Saint-Germain, do ex-jogador do Benfica Gonçalo Guedes e que conta 46, ainda hoje visita o Dijon, 13.º classificado.

