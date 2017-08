Pub

A bicicleta e a camisola amarela autografada pelo ciclista espanhol, vencedor da Volta a Portugal, vai ser leiloada até 15 de setembro, com o valor a reverter para o projeto de desporto adaptado da Associação Salvador

Além da bicicleta e camisola do ciclista do W52-FC Porto, o leilão vai disponibilizar também as camisolas autografadas do vencedor da classificação por pontos, Garcia de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé), da montanha, Amaro Antunes (W52-FC Porto), e da juventude, Krists Neilands (Israel Cycling Academy).

O valor angariado com os leilões promovidos pela plataforma online de angariação de fundos eSolidar vai reverter para a Associação Salvador, que tem como objetivo o desenvolvimento de projetos que melhorem a integração e qualidade de vida das pessoas com mobilidade condicionada.