Há uns anos, como quarto árbitro, teve de pôr na ordem o treinador Pep Guardiola. Neste domingo vai apitar o Hertha-Werder Bremen na condição de árbitro principal

Neste domingo faz-se história na Bundesliga. Bibiana Steinhaus, 38 anos, comissária de polícia, vai tornar-se a primeira mulher a apitar um jogo da I Liga alemã de futebol, o Hertha de Berlim-Werder Bremen, da 3.ª jornada do campeonato germânico. "Alguém teria de ser a primeira. Tocou-me a mim, podia ter sido outra. Mas trata-se de um bonito desafio para alguém cujo maior sonho era apitar na Bundesliga", disse a alemã, natural de Bad Lauterberg.

Será o primeiro jogo de Bibiana ao mais alto nível no futebol masculino (apitou na II Liga alemã durante vários anos e mais recentemente dirigiu um jogo da Taça envolvendo o Bayern Munique), mas experiência não lhe falta no currículo. Entre os jogos que apitou em femininos contam-se a final do Mundial 2011 entre o Japão e os Estados Unidos e a final de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, também entre as mesmas seleções. Bibiana sente-se no meio como peixe na água, já que o seu pai foi árbitro e o atual companheiro é nada mais, nada menos do que Howard Webb, o antigo mediático juiz inglês, também ele antigo polícia de profissão.

"Todos os aspetos da arbitragem me fascinam, incluindo as dificuldades. Reconheço que a Bundesliga está a um nível superior, é tudo muito mais rápido, mas sei que vou estar à altura", garantiu, não dando importância à questão do sexismo: "Nunca foi o meu objetivo ser um exemplo da emancipação das mulheres, mas sim arbitrar bem. Isso é o que me importa."

Apesar de não gostar de falar de episódios que viveu em jogos masculinos, Bibiana viu-se envolvida em algumas histórias. Uma das mais mediáticas foi travada com o treinador Pep Guardiola. Em outubro de 2014, a alemã foi designada quarto árbitro no jogo entre o Bayern e o Mönchengladbach, da Liga alemã. Furiosa com as per-das de tempo dos jogadores do M"Gladbach, Guardiola foi reclamar com Bibiana e, num tom irónico, agarrou-lhe na mão. A juiz alemã não gostou nada do gesto e numa segunda investida de Guardiola, quando este lhe pôs a mão no ombro, ela avisou-o para não o fazer e mandou-o afastar-se.

Outro episódio aconteceu no ano seguinte, em 2015, com Bibiana como árbitro num jogo da II Liga alemã entre o Fortuna de Dusseldorf e o Estugarda. A juiz deu ordem de expulsão ao jogador Kerem Demirbay e este fez-lhe um gesto feio, além de a ter criticado no final do jogo: "As mulheres não têm nada que apitar jogos de futebol." A federação alemã não o perdoou e aplicou-lhe cinco jogos de castigo. Demirbay acabou por pedir desculpas públicas a Bibiana Steinhaus. Outra história, esta mais em estilo faits-divers, ocorreu em 2012, quando Stefano Molinaro, jogador do Estugarda, estava preparado para entrar em campo e despiu os calções para ajustar a camisola sem se aperceber de que era Bibiana a quarto árbitro que estava ao seu lado.

Bibiana Steinhaus tornou-se árbitra profissional em 1999 e foi a primeira mulher germânica a apitar na liga alemã de futebol feminino. Curiosamente, antes de ingressar na arbitragem, jogou futebol em equipas modestas, onde ocupava a posição de defesa central.

"Segui a carreira dela durante vários anos e estou muito contente com este desfecho. Quero dar os meus parabéns ao comité de arbitragem, cuja decisão mostra que se alguém trabalhar bem e der boas indicações pode ter sucesso independentemente do sexo. Espero sinceramente que esta promoção possa servir de incentivo às jovens alemãs que queiram seguir a arbitragem, com a Bibiana a servir como exemplo de sucesso", elogiou recentemente Reinhard Grindel, presidente da federação alemã de futebol.