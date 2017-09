Pub

O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões venceu este sábado o campo do Karabukspor por 1-0 e ascendeu, provisoriamente, à liderança do campeonato turco, na quarta jornada

Os bicampeões turcos, que contaram com Pepe a titular e Ricardo Quaresma na segunda parte, chegaram ao triunfo graças a um golo do holandês Babel, aos 78 minutos, numa altura em que já atuavam com menos uma unidade. O sérvio Tosic foi expulso, aos 68.

Com este resultado, o Besiktas subiu ao primeiro lugar da prova, com mais um ponto que o Galatasaray, segundo classificado, que ainda joga nesta ronda.

O Besiktas é adversário do FC Porto no Grupo G da Liga dos Campeões, juntamente com Mónaco e Leipzig, sendo que visita quarta-feira o Estádio do Dragão.