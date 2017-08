Pub

Equipa turca vai defrontar o FC Porto no Grupo G da Liga dos Campeões

O Besiktas, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu este sábado o Bursaspor, por 2-1, e subiu provisoriamente ao segundo lugar do campeonato turco de futebol, na terceira jornada da prova.

Em Istambul, Pepe e Ricardo Quaresma foram titulares na formação da casa, mas a figura da partida acabou por ser o canadiano Hutchinson. O médio assistiu o sérvio Tosic no primeiro golo do Besiktas, aos 18 minutos, e garantiu o triunfo da sua equipa, aos 64'. Pelo meio, aos 23', Delarge marcou para os forasteiros.

Com este resultado, os bicampeões turcos subiram ao segundo lugar do campeonato, com sete pontos, menos dois do que o Galatasaray, que lidera.

O Besiktas é adversário do FC Porto no Grupo G da Champions, juntamente com Leipzig e Mónaco.