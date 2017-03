Pub

O selecionador da Hungria anunciou parte da lista de convocados para o confronto frente a Portugal da fase de qualificação para o Mundial2018

O selecionador húngaro divulgou esta quarta-feira uma lista parcial de convocados para o encontro com Portugal, de qualificação para o Mundial2018 de futebol, na qual se destaca a inclusão de Paulo Vinicius, defesa de origem brasileira.

O central de 27 anos, formado no São Paulo, atua no Videoton desde 2011/12 e foi pela primeira chamado pelo técnico Bernd Storck, que divulgou uma lista de 12 jogadores que atuam apenas na Hungria e fora dos restantes campeonatos europeus.

O veterano Zoltan Gera, médio de 37 anos que atua no Ferencváros e que marcou a Portugal no Euro2016 (3-3), faz parte das opções do treinador germânico, assim como o avançado Krisztian Nemeth, que atua atualmente no Qatar, no Al-Gharafa.

O Portugal-Hungria, jogo da quinta jornada do grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018, que vai decorrer na Rússia, está agendado para 25 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A seleção lusa, atual campeã europeia, ocupa o segundo lugar do agrupamento com nove pontos, menos três do que a líder Suíça, enquanto os húngaros seguem no terceiro posto, com sete.