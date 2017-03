Pub

Paulo Futre e Carlos Dinis defendem titularidade do médio no Portugal-Hungria (19.45, RTP1), de qualificação para Mundial2018.

Bernardo Silva é, provavelmente, o jogador em melhor forma entre os eleitos de Fernando Santos, e, por isso, deverá ser aposta inicial no jogo de Portugal com a Hungria (19.45, RTP1). Mas o que ganha a seleção com o médio do Monaco em campo? E qual a melhor posição para ele? Na seleção leva seis jogos a titular e dois como suplente.

Paulo Futre destaca a "qualidade técnica" e "o excelente pé esquerdo" que o guia na condução do jogo. Além disso "é um jogador que cumpre aquilo que o treinador pede, com uma impressionante disciplina tática", e , na opinião do antigo internacional, "Portugal precisa disso frente à Hungria".

O mais provável é que Fernando Santos coloque o médio do Monaco na ala direita, com João Mário à esquerda e Cristiano Ronaldo ao lado de André Silva. E Futre comprava esse esquema. Pois, "a jogar do lado direito, o Bernardo poderá usar o pé esquerdo de excelência e poderá também ser o condutor do jogo da equipa". Além disso ele é um jogador que pode "vir atrás numa situação de ajuda defensiva, algo que já está habituado a fazer na sua equipa".

E mesmo que o selecionador nacional opte por colocar de início Ricardo Quaresma -tem sido a arma secreta da seleção desde que o engenheiro assumiu o comando de Portugal -, no lugar do lesionado Nani, o antigo extremo não tirava Bernardo da equipa. E preferia sacrificar João Mário, até porque Fernando Santos tem jogado sempre com o André Gomes, um médio com características idênticas às do ex-leão.

Já Carlos Dinis, antigo selecionador das camadas jovens da federação, não ficaria surpreendido se Fernando Santos apostasse no médio monegasco no corredor central, no apoio a Cristiano Ronaldo e Quaresma."O Bernardo pode dar muito à seleção, porque o talento dele não se pode desperdiçar. Além disso tem grande capacidade de decisão, um jogador que tem alguma imprevisibilidade e um jogador do coletivo, importante nos momentos em que é preciso vir atrás fechar ou dar coesão ao meio campo".

E como "está numa fase fantástica no Monaco", o treinador poderá considera que pode dar seguimento a o bom momento na seleção: "Teve a infelicidade de estar lesionado aquando do Europeu, mas é um jogador em ascensão e pode contribuir com a sua qualidade prática é inquestionável."

Claro que a forma de jogar da seleção é diferente do esquema que habitualmente ele joga no clube. "Ele deve jogar numa ala e provavelmente até do lado direito, porque é um jogador que pende bem para o corredor central e usa bem do pé esquerdo nessas circunstâncias. Se o selecionador optar por não jogar com dois avançados, ele pode jogar no corredor central, atrás do Ronaldo", segundo Carlos Dinis.

A outra dúvida é se CR7 jogará sozinho ou acompanhado no ataque à Hungria. No entanto é quase certo que Ronaldo ao lado de André Silva, que já leva quatro golos em três jogos a titular ao lado do avançado do Real Madrid. Juntos levam dez golos. Cristiano falhou o encontro frente à Suíça (derrota, por 2-0), mas, desde que regressou o capitão marcou seis golos nas três últimas jornadas

Portugal deve assim jogar com Rui Patrício, João Cancelo, José Fonte, Pepe e Raphael Guerreiro; William Carvalho, André Gomes, João Mário, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e André Silva.