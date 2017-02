Pub

Silva, de 22 anos, tem sido uma peça com destaque no Mónaco de Leonardo Jardim, que atualmente lidera a Ligue 1.

O futebolista Bernardo Silva, que há três anos foi transferido do Benfica para o Mónaco, revelou esta quinta-feira, numa sessão de perguntas e respostas com fãs de futebol no Facebook, que gostava de voltar a jogar pelos encarnados. "Espero que sim. Uma das minhas maiores tristezas é não ter ajudado o Benfica de maneira significativa. Espero um dia mais tarde mais tarde."

Numa sessão muito descontraída, em português e francês, em que até a mãe do jogador marcou presença, como Bernardo Silva assinala a determinada altura, o futebolista também respondeu a uma pergunta sobre a possibilidade de jogar no Sporting: "Não me chateies a cabeça", disse o jogador, que fez a carreira toda no Benfica antes de se mudar para o Mónaco e sempre afirmou ser benfiquista.

Silva, de 22 anos, tem sido uma peça com destaque no Mónaco de Leonardo Jardim, que atualmente lidera a Ligue 1. O jogador abordou ainda a possibilidade de voltar a estudar, mas atirou essa possibilidade para depois do final da carreira de futebolista.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.