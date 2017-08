Pub

Equipa de Guardiola começou a Premier League com uma vitória, 2-0, no terreno do Brighton

Promovido esta época à Premier League, o Brighton tinha a difícil tarefa de receber o Manchester City na primeira jornada da nova época da Premier League.

Num jogo em que o português Bernardo Silva se estreou, entrou aos 83' para o lugar de Aguero, foi o argentino que começou por resolver os problemas dos citizens que, embora com posse de bola sempre acima dos 70%, não encontravam os caminhos da baliza.

O argentino marcou aos 70' e um autogolo de Lewis Dunk, cinco minutos depois, arrumou a questão.

O ex-Benfiquista Ederson foi titular na equipa de Guardiola, que aproveitou os deslizes de Liverpool e Chelsea. O Manchester United, de José Mourinho, só joga amanhã, domingo, e o líder atual da Premier League tem um nome surpreendente: Huddersfield.